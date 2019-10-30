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محافظات

كلب صديق للبيئة..يجمع الزجاجات البلاستيكية من البحر في دهب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:04 م
الكلب
الكلب
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ايمن محمد
أثارت صورة لكلب يقوم بجمع الزجاجات البلاستيكية من البحر بمدينة دهب، في شرم الشيخ إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعتبر الزجاجات البلاستيكية والأكياس البلاستيك من الأشياء التي تلوث بيئة البحر.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة قائلين إن :" الكلب فعل ما لم يفعله البشر " " الكلاب أوفياء للبشر والبيئة " .

وقال محسن جعفر من المهتمين بالبيئة، إن الزجاجات البلاستيكية والأكياس تضر بالبيئة وخاصة الشعاب المرجانية النادرة وقد اعتاد الكلاب في دهب الحفاظ على البيئة إن يرفضون ما يضرها وطالب جعفر بتنظيم حملات نظافة ومنع استغلال البلاستيك القاتل للبيئة .

وكانت قد دعت جمعيات بيئية بدهب بمنع استخدام البلاستيك والاكياس البلاستيكية والزجاجات الفارغة التي تلوث البيئة واستبدالها بالورقية .
كلب صديق للبيئة..يجمع الزجاجات البلاستيكية من البحر في دهب
كلب صديق للبيئة..يجمع الزجاجات البلاستيكية من البحر في دهب
كلب صديق للبيئة..يجمع الزجاجات البلاستيكية من البحر في دهب
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