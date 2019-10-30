في أول ظهور إعلامي.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تتحدث عن موهبتها.. فيديو

قالت لي لي أحمد حلمي، نجلة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، إنها تحب الرسم منذ صغرها ، مضيفة:" والدي ساعدني وشجعني على الرسم والتطوير من الموهبة".



وأضافت لي لي أحمد حلمي في حوارها في برنامج " إم بي سي تريدينج" المذاع على قناة " إم بي سي 4"، :" والدي ووالدتي مبسوطين بأعمالي الفنية، وأمارس هواية الرسم في وقت الفراغ فقط".



وتابعت لي لي أحمد حلمي:" والدي احمد حلمي كان يطلب مني بيع اللوحات التي اقوم برسمها وبدأت أقتنع ببيع اللوحات التي أقوم برسمها، كما بدأت في الرسم على الشنط والأحذية".

