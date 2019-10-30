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توك شو

في أول ظهور إعلامي.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تتحدث عن موهبتها.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:14 م
لي لي أحمد حلمي،
لي لي أحمد حلمي، نجلة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي،
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هاني حسين
قالت لي لي أحمد حلمي، نجلة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، إنها تحب الرسم منذ صغرها ، مضيفة:" والدي ساعدني وشجعني على الرسم والتطوير من الموهبة".

وأضافت لي لي أحمد حلمي في حوارها في برنامج " إم بي سي تريدينج" المذاع على قناة " إم بي سي 4"، :" والدي ووالدتي مبسوطين بأعمالي الفنية، وأمارس هواية الرسم في وقت الفراغ فقط".

وتابعت لي لي أحمد حلمي:" والدي احمد حلمي كان يطلب مني بيع اللوحات التي اقوم برسمها وبدأت أقتنع ببيع اللوحات التي أقوم برسمها، كما بدأت في الرسم على الشنط والأحذية".
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