في أول ظهور إعلامي.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تتحدث عن موهبتها.. فيديو

قالت لي لي أحمد حلمي، نجلة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، إنها تحب الرسم منذ صغرها ، مضيفة:" والدي ساعدني وشجعني على الرسم والتطوير من الموهبة".
وأضافت لي لي أحمد حلمي في حوارها في برنامج " إم بي سي تريدينج" المذاع على قناة " إم بي سي 4"، :" والدي ووالدتي مبسوطين بأعمالي الفنية، وأمارس هواية الرسم في وقت الفراغ فقط".
وتابعت لي لي أحمد حلمي:" والدي احمد حلمي كان يطلب مني بيع اللوحات التي اقوم برسمها وبدأت أقتنع ببيع اللوحات التي أقوم برسمها، كما بدأت في الرسم على الشنط والأحذية".
وأضافت لي لي أحمد حلمي في حوارها في برنامج " إم بي سي تريدينج" المذاع على قناة " إم بي سي 4"، :" والدي ووالدتي مبسوطين بأعمالي الفنية، وأمارس هواية الرسم في وقت الفراغ فقط".
وتابعت لي لي أحمد حلمي:" والدي احمد حلمي كان يطلب مني بيع اللوحات التي اقوم برسمها وبدأت أقتنع ببيع اللوحات التي أقوم برسمها، كما بدأت في الرسم على الشنط والأحذية".