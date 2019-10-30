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حوادث

افتتاح وتطوير 14 سجلا مدنيا بقرى 10 محافظات .. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:26 م
افتتاح وتطوير 14
افتتاح وتطوير 14 سجل مدنى
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مصطفى الرماح
واصل قطاع الأحوال المدنية تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية التى تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين .

وقام القطاع بإفتتاح وتطوير 14 سجلا مدنيا بقرى 10 محافظات عقب الإنتهاء من إجراءات تطويرها وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها.

ولاقى ذلك إستحسان المواطنين لما له بالغ الأثر فى سرعة إنهاء مصالحهم.
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