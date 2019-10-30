Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العاملات الفلبينيات في الطريق للاختفاء من الكويت لهذه الاسباب | تفاصيل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
صدر تعميم خاص من قبل إدارة العمالة المنزلية بالكويت بعدم اعتماد أو توقيع العقود الخاصة بسفارات الدول المصدرة وبالتحديد السفارة الفلبينية، وذلك نظرا لكون تلك العقود مخالفة لما ينص عليه القانون الكويتي، وهو ما يثير أزمة جديدة مع هذه الدول المصدرة لرفضها تصدير العمالة دون توقيع هذا العقد مع مكاتب الاستقدام في الكويت، بحسب ما نشرت «الأنباء» من مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر بحسب الانباء إلى أنه في حالة تطبيق هذا القرار على أرض الواقع سينتج عنه أزمة جديدة قد تتسبب في ندرة في العمالة المنزلية وخاصة الفلبينية، في ظل إصرار الجانب الفلبيني على توقيع هذه العقود مع الجانب الكويتي، مما يضع المكاتب على حد قوله في مأزق قد يترتب عليه من عدم قدرة المكاتب على استقدام العمالة والاكتفاء بالطلبات المتوافرة لديها في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم قدرتهم على إعادة تشغيل العمالة المنزلية التي ليست لديها رغبة أو لدى كفيلها في استكمال العقد وفقا للقانون.
Advertisements

ترشيحاتنا

لعنة الزمالك تضرب جينيراسيون ويتعثر بـ ذهاب الكونفدرالية أمام بطل بنين

المصرية للاتصالات تعلن تعويض العملاء عن كامل مدة توقف الخدمة

شاهد.. الأهلي يستفز الزمالك بالقميص الجديد.. الثالث أجاي

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هل يجوز الجماع قبل الغسل من الحيض؟

انهيار منزلين فى الدرب الأحمر.. والحماية المدنية تستخرج فتاة حية من تحت الأنقاض | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة