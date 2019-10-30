العاملات الفلبينيات في الطريق للاختفاء من الكويت لهذه الاسباب | تفاصيل

صدر تعميم خاص من قبل إدارة العمالة المنزلية بالكويت بعدم اعتماد أو توقيع العقود الخاصة بسفارات الدول المصدرة وبالتحديد السفارة الفلبينية، وذلك نظرا لكون تلك العقود مخالفة لما ينص عليه القانون الكويتي، وهو ما يثير أزمة جديدة مع هذه الدول المصدرة لرفضها تصدير العمالة دون توقيع هذا العقد مع مكاتب الاستقدام في الكويت، بحسب ما نشرت «الأنباء» من مصادر مطلعة.



وأشارت المصادر بحسب الانباء إلى أنه في حالة تطبيق هذا القرار على أرض الواقع سينتج عنه أزمة جديدة قد تتسبب في ندرة في العمالة المنزلية وخاصة الفلبينية، في ظل إصرار الجانب الفلبيني على توقيع هذه العقود مع الجانب الكويتي، مما يضع المكاتب على حد قوله في مأزق قد يترتب عليه من عدم قدرة المكاتب على استقدام العمالة والاكتفاء بالطلبات المتوافرة لديها في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم قدرتهم على إعادة تشغيل العمالة المنزلية التي ليست لديها رغبة أو لدى كفيلها في استكمال العقد وفقا للقانون.