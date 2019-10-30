جار البحث عن مفقودين.. إخلاء عقارين مجاورين لمنزلي الدرب الأحمر المنهارين

أخلت أجهزة الأمن بالقاهرة عقارين مجاورين للمنزلين المنهارين بالدرب الأحمر، حيث نجحت فرق الإنقاذ فى انتشال فتاة حية من اسفل الانقاض وجار البحث عن آخرين .



تبلغ لشرطة النجدة بانهيار العقار رقم 9 فى الحارة النظيفة من شارع باب الوزير بجوار دار المحفوظات دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر .



وعلي الفور وجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية .



وتبين من المعاينة ان المنزل المنهار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق تعلوه ويقطنه اسرة واحدة ، وأدى انهيار المنزل إلى انهيار جزء من العقار رقم 7 المجاور له، فقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة كإجراء تحفظي لحماية الأرواح لحين قيام مهندسي الحي بالمعاينات اللازمة .



وتمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج فتاة في العقد الثالث من العمر من تحت الأنقاض بحالة جيدة وتم نقلها للمستشفى ولم يسفر الحادث عن ثمة وفيات أو مصابين آخرين .

