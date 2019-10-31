اليوم.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في مركز المنارة

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي كبير، اليوم الخميس في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمنطقة التجمع الخامس وذلك بعد تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية.





ومن المتوقع أن تغني أنغام عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "حالة خاصة جدًا"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"طول مانت بعيد"، و"عرفها بيا"، و"نزوة"، و"هبدأ مـ الأخر"، وغيرها من الأغاني.



