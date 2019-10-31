الرئيس السيسي يطالب الإعلام بالتصدي لشائعات أهل الشر: لا تتركوا فراغاً لأحد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين والتصدي للشائعات التي يروجها أهل الشر، مؤكدًا أن ما تواجهه مصر حرب إعلامية وحرب شائعات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول التأثير على وعي المصريين.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، أنه يجب أن نتحدث كثيرًا ونشكل وعي شعبنا، وألا نترك فرصة أو فراغًا لأي أحد لكي ينتهزها.



