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أخبار العالم

باتجاه بحر اليابان.. كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخين من جارتها الشمالية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
اطلاق صاروخين من
اطلاق صاروخين من كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان
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دعاء أبوهشيمة
رصدت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، صاروخين قامت بإطلاقهما كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان.

وقد أصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بيانا قالت فيه :إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا من نوع غير محدد في اتجاه بحر اليابان، وأكدت "قواتنا تحافظ على استعدادها القتالي في حالة حدوث عمليات إطلاق أخرى وتراقب تطور الأحداث"، بحسب "سبوتنيك".

وأوضحت وزارة الدفاع أن عمليات الإطلاق جرت في محافظة بيونجان نامدو.

وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن صاروخ كوريا الشمالية لم يصل إلى البلاد أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليابانية: "أطلقت كوريا الشمالية قذيفة، والتي يمكن أن تكون صاروخا باليستيا.. نحن نعتقد أنها (القذيفة) لن تصل إلى أراضي بلدنا، وستسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد".

وفي وقت سابق، حذر خفر السواحل الياباني السفن من أن كوريا الديمقراطية قد أطلقت صاروخا، وفقا لما ذكرته قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية.
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