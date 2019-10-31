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أخبار العالم

بعد مقاطعتها عربيا.. قطر تنفق ملايين الدولارات لتحسين صورتها الإرهابية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:43 م
قطر تنفق ملايين الدولارات
قطر تنفق ملايين الدولارات لتحسين صورتها الإرهابية
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سمر صالح
نشرت صحيفة "ذا عرب ويكلي" البريطانية اليوم الخميس تقرير مطولًا حول مشاكل دويلة قطر والأمير تميم بن حمد آل ثاني وإنفاقهم ملايين الدولارات لتحسين صورتهم الإرهابية أمام العالم.

وقالت الصحيفة أنه بعد مرور أكثر من عامين على مقاطعة الدول العربية لـ قطر بسبب دعمها للتطرف بالإرهاب بالمنطقة، تنفق الدولة الخليجية الصغيرة الملايين على بهدف إصلاح صورتها أمام أمريكا.

وخصصت قطر ما لا يقل عن 24 مليون دولار لإنفاقها على العلاقات العامة والضغط الأمريكي منذ عام 2017 لتحسين صورتها الخارجية بعد افتضاح أمرها بخصوص دعم وتمويل الإرهاب.

وذهبت ملايين دويلة قطر للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لعدم إصدار تشريعات ضد جماعات الإرهابية التي تدعمها الدويلة مثل حماس وحزب الله وكذلك لتجنب اتخاذ اي إجراء أمريكي يهاجم مصداقية قناة الجزيرة التي تمولها الدوحة.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن إمارة قطر نجحت فى إقناع واشنطن بتحسين صورتها وتخفيف القوانين والقرارات الأساسية ضدها ولكن علاقات الدوحة المشبوهه مع طهران تزعج أمريكا.

وتابعت الصحيفة أنه من الإنجازات المشكوك فيها لحملة الضغط القطرية على واشنطن منع إتخاذ أى قرار ضد الدوحة بسبب دعمها لحركة حماس الإرهابية حيث اتهم مشروع قانون بالكونجرس قطر بتقديم دعم مالي وعسكري كبير لـ حماس وباستضافة العديد من كبار مسؤولي الحركة ، بمن فيهم خالد مشعل منذ عام 2012.
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