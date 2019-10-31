خبير: طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة دفعة إيجابية للاستثمار غير المباشر

قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن اهتمام الرئيس السيسي بالحديث عن البورصة خطوة إيجابية نحو تفعيل دور حقيقي وبناء واستغلال جيد لدور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.



وأشار ريمون نبيل، خبير أسواق المال، لـ صدى البلد، إلى أن كل الدول المتقدمة باتت تشهد اهتماما ملحوظا بأداء سوق الأسهم كونها واجهة اقتصاديه تسوقية للاستثمارات في أي اقتصاد تابعه له.



ونوه ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إلى أن تصريح الرئيس بوجود طروحات خاصه بالقوات المسلحة محفز جدا لتحقيق دفعة إيجابية لعودة المستثمرين مرة أخرى للبورصه عن طريق تلك الطروحات.



وتوقع ريمون نبيل، خبير أسواق المال، أن ينتهي عام 2019 على إغلاق إيجابى للمؤشر الرئيسي مخترقا مستوى 15300 نقطة وهو المقاومة المهمة في الوقت الراهن وقد يقترب من مستوى 16000 نقطة.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يوجد العديد من الطروحات للدولة المصرية في البورصة بمشاركة من شركات القوات المسلحة، وستكون فرصة للمصريين للمشاركة، وشركات القطاع الخاص مرحب بها.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، أنه لابد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.



وتابع الرئيس السيسي: "أنا مبقولش كلام سياسة، المشروع انتهى وافتتح"، معلقا: "من يريد المشاركة لا توجد تراخيص أو دراسات جدوى وإحنا شغالين في الموضوع ده من 3 سنين".



واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الصندوق السيادي لمصر سنعلن عن حجمه، وإيراداته مش من فراغ، وهنعلن عنه بما يتناسب مع قدرات الدولة المصرية"، مضيفا أن تلك الشركات أصولها مصرية ولصالح الشعب واقتصاد البلد مش لحد تاني.