بعد إثارتها الجدل.. شاهد رانيا يوسف بإطلالة محتشمة برفقة صلاح عبدالله

شاركت رانيا يوسف مجموعة من الصور والفيديوهات لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، برفقة فريق عمل فيلم صندوق الدنيا.



وظهرت رانيا يوسف، بـ جيبة طويلة باللون الرمادي منسقة معها جيميز فوشيا وسكارف، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها الاسود منسدلًا على كتفيها.



ولم تتكلف رانيا يوسف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وسلسلة رقيقة لإكمال إطلالتها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بالوان الترابية الملائمة لها مع أحمر شفاه باللون الفوشيا.