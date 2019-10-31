Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة سودانية: البشير مهدد بالإصابة بالعمى.. اعرف التفاصيل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:18 م
الرئيس السوداني المعزول
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
Advertisements
شيماء مصطفى
قالت مصادر مطلعة سودانية، إن الرئيس المعزول عمر البشير، مُهدد بفقدان بصره.

ووفقًا لصحيفة "كوش نيوز" السودانية، أوضحت مصادر أن الزيارة التي أجراها البشير، إلى مركز السودان للعيون بالخرطوم، الثلاثاء الماضي، تمت لإجراء فحوصات طبية هناك، وسط حراسة أمنية مشددة بواسطة 17 سيارة لاندكروزر.

ونقلت الصحيفة السودانية، عن طبيب – لم يذكر اسمه – قولة إن البشير عانى في الفترة الأخيرة من ضعف في النظر بسبب درجات الحرارة العالية، ما أدى إلى ارتدائه نظارة طبية منذ عدة سنوات.

وأشار إلى أن الفحوصات التي أجريت أكدت وجود حالة التهابية في عينيه، مما استدعى إجراء كشف نظر كامل له، محذرًا من عدم التعامل بجدية مع الحالة والتي ربما تقود إلى فقدان البشير لنظره وإصابته بالعمى في المستقبل.

وكان خروج الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من سجن كوبر، الثلاثاء الماضي، لمركز السودان للعيون، أثارت ضجة كبرى، وردود فعل واسعة، لاعتباره مخالفا للقانون.

يذكر، أن البشير تم عزله في أبريل الماضي عقب 30 عاما في الحكم، بسبب ضغط الاحتجاجات الشعبية التي بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير

تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

محكمة سودانية: إرجاء محاكمة البشير إلى السبت المقبل واتهامه بـ الثراء الحرام

بعد عزل زوجها ومحاكمته.. الكشف عن مصير زوجة عمر البشير

السودان: إرجاء محاكمة البشير للسبت المقبل ودفاعه يشكك في الاعتراف القضائي

متهمة بحيازة أموال أكثر من الرئيس.. من هي وداد بابكر زوجة البشير المثيرة للجدل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الفن| أول رد فعل من فلوكس بعد الهجوم عليه.. ورامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذانها

لتقاضيها رشوة.. الرقابة الإدارية تضبط رئيس مكتب شهر عقاري سابقة

اهم الاخبار .. فرصة للمصريين .. طرح شركات القوات المسلحة في البورصة .. زعيم جديد لـ داعش .. ومد فترة تلقي التظلمات على بطاقات التموين

حلم بات قريبا .. شنجن الخليج تفتح ذراعيها للعالم.. فما مكاسبها

إسرائيل كلمة السر.. حزب الله يكشف مصدر الانفجار بمنطقة النبطية اللبنانية

فصل رأس حبيبته وطعنها 35 مرة بسبب خلاف على حضانة طفلهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور