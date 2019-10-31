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رياضة

يطابق كود فيفا.. شركة استادات تتسلم استاد بورسعيد لبدء أعمال التطوير

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:39 م
إستادات
إستادات
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
بدأت شركة "استادات"، اليوم الخميس إجراءات استلام استاد النادي المصري وذلك لبدء أعمال التطوير ليضاهي الاستادات العالمية ويطابق كود الفيفا .

استقبل النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة ومحمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات واللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور عصام أبو زيد وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي المصري.

وبدأت اللجنة أعمالها بحصر الأعمال المتطلبة لتطوير الاستاد من مدرجات وغرف والملعب للبدء في أعمال التطوير.

ونفت اللجنة وجود أي توجه بتعديل اسم الملعب من ملعب النادي المصري لأي اسم آخر وأكدت أن التطوير يتم تحت مسمى استاد النادي المصري البورسعيدي.

كان النائب محمود حسين قد أعلن أنه وفقا لاجتماعه مع وزير الشباب والرياضة يوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر في مقر وزارة الشباب الموافقة بشكل نهائيًا علي إسناد التطوير لشركة استادات التي سبق وأن قامت بتطوير استادات مصر التي أقيمت عليها البطولة الأفريقية ( القاهرة - السويس - الإسكندرية - الإسماعيلية- السلام ) وذلك للبدء في تطويره بعد الاطلاع علي تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة والتي قامت بزيارة الاستاد خلال شهر.

وأكد "نائب بورسعيد" في تصريحات صحفية إن كل التفاصيل التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بالمدينة الرياضية والذي أعلن خلاله بأن تطوير الاستاد سيتم الالتزام بها ومنها أن التطوير سيتم وفقا لكود الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليضاهي أفضل الاستادات العالمية وسيتحقق لشعب بورسعيد أن يكون للنادي الحبيب استاد يليق بتاريخه العظيم.
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