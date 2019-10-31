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حوادث

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالدولي الساحلي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:30 م
إصابة ٥ اشخاص من
إصابة ٥ اشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم
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جمالات الدمنهوري
أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور في أماكن متفرقة بالجسم اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية نمرة ٥ بدائرة المركز.. وتم نقل المصابين للمستشفي المركزى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إدكو ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل على الطريق الدولى، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وتروسيكل بالقرب من عزبة النمرة التابعة بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة:" على محمد محمد الحلواني" 40 عامًا، " سلمي محمد محمد الحلواني " 10 أعوام، " رحاب صبحى بسيوني"، 50 عامًا، حسن محمد محمد الحلوانى" 16 عامًا، " سلوى محمد محمد الحلواني"، 8 أعوام، مصابين باشتباه كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة الجسم وجميعهم مقيمون بقرية النمرة 5 بإدكو .

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج وجار عمل الفحوصات اللازمة لهم..وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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