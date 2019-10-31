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حوادث

مصرع مسن أطاحت به سيارة في حادث عبور مشاة بزراعي كفر الدوار

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:28 م
مصرع مسن أطاحت به
مصرع مسن أطاحت به سيارة في حادث عبور
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جمالات الدمنهوري
لقى مسن مصرعة اليوم الخميس، تحت عجلات سيارة مسرعة بحادث عبور مشاة بالطريق الطريق الزراعى أمام مدخل البيضا بدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد وصول " رشدى فؤاد توفيق" ٦٠ سنة ومقيم بولس - كفر الدوار جثة هامدة وبالانتقال والفحص الطبي تبين مصرع المتوفى بحادث تصادم، عند منطقة عبور مشاة أطاحت بها سيارة بالطريق الزراعى أثناء تعديته الطريق.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفر الدوار المركزى تحت تصرف النيابة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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