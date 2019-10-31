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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في القدس ويقمع وقفة تضامنية مع الأسرى

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:32 م
الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
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أ ش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم 4 فلسطينيين خلال قمع وقفة في منطقة باب العمود بمدينة القدس تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال حاصرت وقفة للأسرى في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة، وخلال ترديد هتاف "حرية..حرية" قامت القوات بملاحقة المشاركين واعتقلت محامية وشاب وفتاة وحولتهم للتحقيق في مركز شرطة الاحتلال بشارع صلاح الدين في مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال حاولت إبعاد المواطنين عن منطقة باب العمود.
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