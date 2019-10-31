أخبار الرياضة.. رانيا علواني تصدر بيانا مهما.. آل الشيخ يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا.. كهربا رايح جاي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
ليفربول يقدم عرضا لإنهاء أزمة تضارب مواعيد بطولتي كأس العالم والاتحاد
- تسعى رابطة الدوري الإنجليزي بالتعاون مع رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، لحل أزمة مباراة ليفربول وأستون فيلا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، بعد تهديد يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالانسحاب من البطولة.
ترتيب الدوري السعودي.. بعد تعادل الهلال وفوز الأهلي بـ ديربي جدة
- حقق النادي الأهلي بقيادة كريستيان جروس الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في ديربي جدة الذي جمع الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".
رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي
- أكدت د. رانيا علواني أنها لم تدل بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية، وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
تركي آل الشيخ يعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى أمريكا.. فيديو
- أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
مين يكسب .. كهربا رايح جاي بين الأهلي والزمالك
- كهربا رايح جاي .. منذ امتناعه عن مواصلة التدريبات في صفوف فريق الزمالك ولجوئه إلى الانتقال والاحتراف في الدوري البرتغالي لم يستطع لاعب الزمالك السابق التعاقد مع أى فريق حتى هذه اللحظة.
ليفربول يقدم عرضا لإنهاء أزمة تضارب مواعيد بطولتي كأس العالم والاتحاد
- تسعى رابطة الدوري الإنجليزي بالتعاون مع رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، لحل أزمة مباراة ليفربول وأستون فيلا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، بعد تهديد يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالانسحاب من البطولة.
ترتيب الدوري السعودي.. بعد تعادل الهلال وفوز الأهلي بـ ديربي جدة
- حقق النادي الأهلي بقيادة كريستيان جروس الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في ديربي جدة الذي جمع الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".
رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي
- أكدت د. رانيا علواني أنها لم تدل بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية، وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
تركي آل الشيخ يعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى أمريكا.. فيديو
- أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
مين يكسب .. كهربا رايح جاي بين الأهلي والزمالك
- كهربا رايح جاي .. منذ امتناعه عن مواصلة التدريبات في صفوف فريق الزمالك ولجوئه إلى الانتقال والاحتراف في الدوري البرتغالي لم يستطع لاعب الزمالك السابق التعاقد مع أى فريق حتى هذه اللحظة.