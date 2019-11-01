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أخبار العالم

جنوب السودان.. واشنطن تطلب مساعدة آبي أحمد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طلب مساعدة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، في تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما طالب وزير الخارجية الأمريكي آبي أحمد بمعالجة الصراعات العرقية في إثيوبيا بالطرق السلمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أمس الخميس، هنأ خلاله بومبيو آبي أحمد بحصوله على جائزة نوبل للسلام، كما شدد على أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا ودعم الولايات المتحدة للإصلاحات التاريخية في إثيوبيا.

وقتل 67 شخصا في منطقة أوروميا الإثيوبية، خلال احتجاجات ضد رئيس الحكومة، تحولت إلى اشتباكات إثنية، بحسب ما ذكرت الشرطة الجمعة الماضية.

واندلعت أعمال العنف في العاصمة أديس أبابا قبل أن تمتدّ إلى منطقة أوروميا إثر نزول أنصار المعارضة للشارع وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد طرق في مدن عدّة.

وكان للمعارض جوهر محمد دور أساسي في التظاهرات المناهضة للحكومة بقيادة، آبي أحمد، الذي تولى رئاسة الحكومة في أبريل 2018 وهو إصلاحي من إثنية أورومو.
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