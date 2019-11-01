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ديني

بمناسبة المولد النبوي.. الإمام الأكبر يقرر مضاعفة الإعانة الشهرية لبيت الزكاة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
الإمام الأكبر يقرر
الإمام الأكبر يقرر مضاعفة الإعانة الشهرية لبيت الزكاة
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محمد شحتة
قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها هذا الشهر، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام ١٤٤١ه، يوم ٧ نوفمبر وحتى ٢٥ من نفس الشهر. 

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن مضاعفة الإعانة الشهرية للشهر الحالي، تأتي نظرا لدخول هذه المناسبة الكريمة على مستحقيها في ظل تراكم أعبائهم المعيشية الصعبة ومتطلبات أبنائهم الدراسية.

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، وهو أكبر صرح فى مصر يعمل على دعم التكافل الإجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعا كبيرا فى أنشطة الزكاة والصدقات.
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