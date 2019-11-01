الإدارة العامة للمرور: ضبط 5713 مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
وتتمكن الحملات بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة من ضبط 5713 مخالفة مرورية متنوعة.
وضمت المخالفات 1780 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و234 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و11 دراجة نارية مخالفة، و44 مخالفة "موقف عشوائى"، و52 مخالفة شروط الترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وتتمكن الحملات بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة من ضبط 5713 مخالفة مرورية متنوعة.
وضمت المخالفات 1780 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و234 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و11 دراجة نارية مخالفة، و44 مخالفة "موقف عشوائى"، و52 مخالفة شروط الترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.