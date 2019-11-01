الدوري السعودي.. النصر يقدم لجماهيره 18 ألف تذكرة مجانًا

أعلن صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي، الجمعة، تقديم 18 ألف تذكرة مجانًا لجماهير فريقه الأول لكرة القدم، في مواجهته أمام أبها، التي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد، السبت.



وكتب رئيس النصر السعودي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: "جمهور الشمس.. متعة العالمي لا تكتمل إلا بحضوركم.. تهديكم الإدارة 18 ألف تذكرة توزعها غدًا في ملعب الملز، كونوا على الموعد كما هي عادتكم".



ويستضيف النصر السعودي نظيره أبها، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.