Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. النصر يقدم لجماهيره 18 ألف تذكرة مجانًا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:11 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أعلن صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي، الجمعة، تقديم 18 ألف تذكرة مجانًا لجماهير فريقه الأول لكرة القدم، في مواجهته أمام أبها، التي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد، السبت.

وكتب رئيس النصر السعودي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: "جمهور الشمس.. متعة العالمي لا تكتمل إلا بحضوركم.. تهديكم الإدارة 18 ألف تذكرة توزعها غدًا في ملعب الملز، كونوا على الموعد كما هي عادتكم".

ويستضيف النصر السعودي نظيره أبها، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

كلمتان تذهبان الوسواس بشكل نهائي.. تقال 1000 مرة يوميا.. فيديو

جلسة تصوير غريبة.. كيم كاردشيان بشعر مستعار مع أولادها

بعد هجوم بنت شريف منير على إمام الدعاة .. ماذا قال شيخ الأزهر عن الشيخ الشعراوي

انتبه.. فعل شائع بين الرجال والنساء يؤدي إلى الخيانة الزوجية

نجم ليفربول السابق يعلق على اهتمام يوفنتوس بضم محمد صلاح

صدمة جديدة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع هيكل عظمي.. بيلا حديد تحتفل بـ الهالوين بإطلالة بدائية غير متوقعة

شاهد | هكذا احتفل محمد صلاح مع مكة بـ الهالويين

جلسة تصوير غريبة.. كيم كاردشيان بشعر مستعار مع أولادها