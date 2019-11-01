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أخبار العالم

أماكن يباح فيها لبس الشورت بالسعودية .. تعرف عليها

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أوضح المدير العام لجمعية الذوق العام بالمملكة العربية السعودية، بدر الزياني، أن الفقرة (٨) من نظام الذوق العام والتي نصّت على "ارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان" تركت نظامية ومسألة ارتداء "الشورت" تعود لأنظمة بعض المولات مثلًا أو الشواطئ والمتنزهات البحرية أو ما شابه، في الوقت الذي راج فيها النقاش حول نظامية لبس "الشورت" في الأماكن العامة.

وقال "الزياني" بحسب سبق: "حقيقة لاحظنا أن بعض جهات الضبط قد خالفوا من يرتدون الشورت؛ لكن الفقرة الثامنة كان فيها تفصيل، وأرجعت الأمر في تقديري المبدئي لطبيعة المكان وخصوصيته".

وأضاف: "ننتظر تفصيل وتوضيح هذه الفقرة، لكن في تقديري أن لبس الشورت متروك للموقع أو المول مثلًا، وربما تسارع بلديات المناطق بوضع لافتات بالموقع الذي يُسمح فيه بلبس الشورت أولًا".
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