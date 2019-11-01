Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد | محمد رمضان في ختام بطولتي العالم ومصر الدولية للاسكواش

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:35 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
حسن العمدة
حضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، نهائي بطولتي CIB مصر الدولية للاسكواش وبطولة CIB العالم للاسكواش، حيث لعب بطل العالم علي فرج مع مواطنه المصري كريم عبد الجواد، وانتصر الأخير، وفي بطولة العالم تلعب نور الشربيني مع المصنفة الأولى رنيم الوليلي.

وحضر النجم محمد رمضان وكذلك الفنانة درة، والممثل أحمد حاتم، وأحمد داوود، ونجم الاسكواش المعتزل احمد برادة، نهائي بطولتي CIB مصر الدولية للاسكواش وبطولة CIB العالم للاسكواش.

ويعد مجموع القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للاسكواش 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رنا السبكي تعلق على ملابس زينة الجريئة.. والأخيرة ترد

شاهد.. أسامة الأزهري يكشف رد فعل لـ الشيخ الشعراوي تجاه مهمة وطنية

بالأسماء.. مسلسل هروب ناشئي الأهلي عرض مستمر

شاهد | هكذا احتفل محمد صلاح مع مكة بـ الهالويين

صدفة خير من ألف ميعاد.. شاب ينقذ سائقا قبل قتله على يد مجهولين في البحيرة

أول تحرك من الأعلى للإعلام بعد هجوم أسما شريف منير على الشيخ الشعراوى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | محمد رمضان في ختام بطولتي العالم ومصر الدولية للاسكواش

طبيب أسنان يخلع أطول سن بشري في العالم.. فكم يبلغ طوله؟!

بسبب زيها التنكري.. مراهقة تجد نفسها في ورطة بعد تعرضها لحادث سيارة