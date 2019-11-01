زيارة سرية مفاجئة.. جورج بوش يتسوق في عاصمة عربية.. فيديو وصور

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، قام بزيارة سرية إلى بلد عربي، والتي استغرقت 3 أيام.



ووصل بوش إلى العاصمة العمانية مسقط، الأحد 27 أكتوبر، وغادر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، بحسب صحيفة "تايمز أوف عمان".



وخلال زيارته، قام بوش بجولة في العديد من الأماكن السياحية في السلطنة، بما في ذلك سوق نزوى التجاري الثلاثاء الماضي.



وقال شمس، وهو صاحب متجر حلويات زاره بوش: "لقد تشرفنا بزيارة جورج دبليو بوش لمتجرنا في سوق نزوى المركزي".



وذكرت الصحيفة العمانية، أن بوش زار أيضا متجر التمور العماني، كما قام العديد من العمانيين والوافدين الذين يعيشون في البلاد بالتقاط الصور التذكارية معه.



وعبر العديد من العمانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن دهشتهم من رؤيتهم جورج دبليو بوش في البلاد، خاصة وأنه لم يتم الإعلان رسميا عن زيارته، ولم يعلم سوى القليل عن وصوله.



