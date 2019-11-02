شاهد.. الكنيسة تحتفل بالذكرى ال32 لرحيل الأنبا يؤانس أسقف الغربية

أُقيم أمس الجمعة القداس الإلهى بكاتدرائية القديس ماربولس الرسول يمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك في الذكرى الـ ٣٢ لرحيل مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الانبا يؤانس اسقف الغربية.



شارك في الصلاة القمص حنا بسطوروس، والقمص برسوم حنين، والقمص مينا عبده، والقس يؤانس سليمان، والقس يسطس ميخا.



حضر بجانب أسرة الراحل الأنبا يؤانس أسقف الغربية الأستاذ الدكتور جرجس صالح أستاذ العهد القديم بالكلية الإكليركية واللاهوتية ومعهد الدراسات القبطية والأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط ومدير قسم العلاقات المسكونية والحوار بالمركز الثقافى القبطى الارثوذكسى.



وسيُقام القداس الثانى صباح غدا بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بطنطا بمحافظة الغربية.