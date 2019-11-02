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محافظات

اليوم .. انطلاق أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح أوبرا دمنهور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
انطلاق أولى حفلات
انطلاق أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية
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جمالات الدمنهوري
تنطلق اليوم السبت أولى فاعليات حفلات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية على مسرح أوبرا دمنهور فى الثامنة مساء، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس هيئة دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر .

ويشمل برنامج المهرجان هذا العام 37 حفلا يحييها 92 مطربا ومطربة و22 فرقة موسيقية من 7 دول، هي مصر ولبنان وسوريا والمغرب والأردن والعراق وسلطنة عمان وذلك بمشاركة الفنانةغادة ادم (مصر)، الفنان جهاد عقل (لبنان)، الفنان الكبير فؤاد زبادي(المغرب)، فرقة الحفني قيادة المايسترو هشام نبوي حيث

وتقيم دار الأوبرا المصرية بعض فعاليات المهرجان بدمنهور ابتداء من اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر حتى 11 نوفمبر، بمشاركة نخبة من نجوم مطربى الموسيقى العربية بمصر والوطن العربى، و تتوالى الحفلات طبقا لتلك الخريطة:

يوم الأحد 3 نوفمبر نجوم الأوبرا: حنان عصام، احمد صبري، محي صلاح، انغام مصطفي (مصر)، الفنان الكبير أحمد ابراهيم (مصر)، الفنان الكبيرة نادية مصطفي(مصر)..فرقة الموسيقي العربية للتراث قيادة المايسترو فاروق البابلي

يوم الأربعاء 6 نوفمبر نجوم الأوبرا: محمد الخولي، أمير الرفاعي،كريم زيدان (مصر)،الفنان وليد سلامة(عود)، الفنانة وعد البحيري(سوريا)، الفنان الكبير محمد الحلو(مصر) فرقة اوبرا الأسكندرية للموسيقي و الغناء العربي قيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

يوم الأحد 10 نوفمبر نجوم الأوبرا: أحمد حسن، وائل سراج، اشرف زيدان،محمد عبد التواب(مصر)،الفنان الكبير محمد ثروت(مصر)،فرقة الأنشاد الديني قيادة المايسترو علاء عبد السلام

يوم الأثنين 11 نوفمبر نجوم الأوبرا: مصطفي النجدي،محمد حسن، إبراهيم راشد، محمود عبد الحميد (مصر)، الفنانة ريهام عبد الحكيم(مصر) فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية قيادة المايسترو أحمد عامر
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