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أخبار العالم

بعد القصف الإسرائيلي على غزة.. سقوط شهيد و3 مصابين

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم، السبت، استشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 27 عامًا، وإصابة 3 آخرين بجراح مختلفة، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال موقع "والاه" العبري، إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، استهدفت عدة أهداف تابعة لحماس بغزة، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.

ونقل الموقع العبري، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، قوله: "ردًا على إطلاق الصواريخ، هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

وكانت صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية في الغلاف.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن أحد الصواريخ أصابت بشكل مباشر، منزلا بمستوطنة سيديروت، بدون وقوع إصابات.
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