الاعتداء على ملائكة الرحمة مسلسل لا ينتهي.. 3 وقائع محزنة في المستشفيات خلال 24 ساعة.. العقوبة: 10 سنوات سجنا ومليون جنيه غرامة.. والأطباء: 10 إجراءات تحفظ حق الطبيب

حكايات التعدى على الأطباء.. 3 وقائع في 24 ساعة آخرها مستشفى بحلوان

10 سنوات سجن ومليون جنيه غرامة عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية

10 إجراءات يقوم بها الطبيب حال الاعتداء عليه.. ورقم واتس الشكاوى

واقعة العاصمة

سيدة ونجلها

طوارئ طنطا

مشروع قانون

تغليظ العقوبة

نموذج الإبلاغ الفوري

10 إجراءات

شهدت عدة محافظات 3 وقائع اعتداء من قبل مجموعة من الأهالي على الأطباء أثناء ممارسة عملهم.ويرصد "صدى البلد" الوقائع والعقوبات وإجراءات قانونية للدفاع عن الأعضاء والمنشآتفي العاصمة، أصيب طبيب بأحد المستشفيات في حلوان بكدمات وسحجات بعد اعتداء نجار عليه داخل المستشفى، وذلك بسبب منع الطبيب لزوجة المتهم من التواجد داخل عيادة النساء والتوليد أثناء توقيع الكشف الطبى على والدتها، وألقي القبض على المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم حلوان بالقاهرة، بحدوث مشاجرة بين طبيب بالمستشفى ونجار، نتج عنها إصابة الطبيب بكدمة بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالساعدين.وذلك بسبب منع زوجة النجار من التواجد داخل غرفة الكشف بقسم النساء والتوليد أثناء قيام الطبيب بتوقيع الكشف الطبى على والدتها، فحدثت مشادة كلامية بينهما، قام على أثرها النجار بالتعدى على الطبيب بالضرب بالأيدي، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها وإحداث تلفيات بجهاز الضغط.وفي المنوفية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة ونجلها تعديا على طبيب بمستشفى قويسنا البداية عندما تلقى مركز شرطة قويسنا بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى قويسنا العام بإصابة "طبيب عظام بذات المستشفى" إثر تعدى آخرين عليه.على الفور تم الانتقال، وبسؤال الطبيب اتهم شخصين (ربة منزل – ونجلها "طالب"، مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر مشادة كلامية بينهم أثناء توقيع الكشف الطبى على "زوج الأولى" المصاب باشتباه فى جلطة، وبسؤال المشكو فى حقهما اعترفا بالواقعة، وأرجعا ذلك لعدم قيام الطبيب بإدخال المريض غرفة العناية المركزة بدعوى عدم وجود أماكن شاغرة.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ إلى رئيس نقطة شرطة المستشفى الجامعي يفيد بواقعة اعتداء العشرات من أهالي مريض على طبيب بشري يدعى "م. ج"، أخصائي جراحات العظام الموجود في الاستقبال، بدعوى اعتقادهم بتقصيره وإهماله فى تقديم الرعاية العلاجية لحالة قريبهم.وكشف الطبيب الضحية فى بلاغه أنه تعرض لسوء معاملة من أهل المريض، مما دفعهم للتشابك بالأيدي معه والتعدي عليه بالضرب ومنعوه من أداء عمله، وتحرر محضر بحادث الاعتداء على الطيب وباشرت النيابة العامة دورها فى التحقيق فى حيثيات الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وسماع أقوال شهود العيان للواقعة.هذا الأمر دفع كثيرين للمطالبة بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، حيث تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة حلوان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1938 بإصدار قانون العقوبات.وجاء نص التعديل بإضافة مادة جديدة تنص على أن "يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن خمس سنوات كل من خرب منشأة طبية أو منشأة عامة أو أتلف أجهزتها عمدًا أو اعتدى على العاملين بها بما يهدد سلامة العاملين والمرضى مع تحمله نفقات ما تم إتلافه".وقال النائب رضا البلتاجي، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الآونة الأخيرة شهدت تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء وهيئات التمريض والموظفين العاملين بالمستشفيات، مما أدى إلى تخريب المستشفيات والأجهزة والممتلكات العامـة مما يستوجب تغليـظ العقـوبة حفاظـًا على هيبة الدولة وممتلكاتها وممتلكات الأشخاص للحد من هذه الظاهرة، مضيفا: "لذا كان من الواجب التقدم بمشروع القانون لتغليظ العقوبة".وأكد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات، مشيرا إلى أنه أصبح ضرورة ملحة لحماية الطبيب من السلوك السيئ من بعض الأشخاص مرافقي المرضى.وقال سامي المشد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التعدى على الطبيب بأي شكل من الاشكال غير مقبول نهائيًا، موضحا أن قانون المسئولية الطبية هو الفيصل حيث أن هدفه تحديد المسئولية وقوع خطأ من عدمه بمعنى أنه في حالة وفاة المريض أثناء علاجه بالمستشفى القانون يحدد وجود مسئولية أو خطأ من جانب الطبيب أم كان سبب الوفاة أمرا واقعا.وقال فؤاد حسب الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات، معقبًا: "الطبيب ما ينفعش يتهان ولابد من ضمان أمنه وسلامته"، مضيفا في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على تشخيص أمراض البشر وعلاجها والتخفيف من أوجاع الناس وآلامهم، وللطبيب دور بارز في نهضة المجتمع وتقدمه، ولذلك لابد أن يكون مؤمنا بالشكل الكافي الذي يجعله يقوم بعمله على أكمل وجه.فيما أعلنت النقابة العامة للأطباء، في بيان، عن نموذج الإبلاغ الفوري حال وقوع أي اعتداءات علي المنشآت الطبية وفريق العمل، موضحة أنه يجب عمل محضر باسم المنشأة الطبية، من خلال مديرها، ولا يتم عمل المحضر باسم الطبيب، حتي لا تندرج تحت النزاعات الشخصية ويتم التصالح فيها بشكل أو بآخر.وطالبت النقابة بملء نموذج ليكون مستندا رسميا موثقا لواقعة الاعتداء ويتم إرفاقه بالمحضر الرسمي، ومؤكدة أن النموذج موجود في معظم المستشفيات وفي حالة عدم وجوده برجاء طباعته ووضعه في كل الأقسام في كل مستشفيات مصر.وأعلنت النقابة العامة للأطباء؛ 10 إجراءات يجب اتخاذها لضمان حق الطبيب حال الاعتداء عليه، تحفظ له حقوقه.- لا تترك المستشفى وتذهب لقسم الشرطة بمفردك تحت أي ظرف.- اتصل فورا بنقابتك الفرعية أو برقم واتس الشكاوى بالنقابة العامة 1247 1 010951، أو رسالة على الواتس للمتابعة معه.- يتم عمل محضر إداري بالاعتداء على المستشفى (يذكر أسماء المعتدين وبياناتهم كاملة) موقع من السلطة الإدارية الموجودة في المستشفى (المدير.. الوكيل.. المدير المناوب.. النائب الإداري) ويختم بختم النسر والطبيب يأخذ نسخة منه.- كذلك الطبيب أو أفراد الطاقم الطبي الذين تعرضوا للاعتداء كمعتدى عليهم وليسوا كمبلغين أو أطراف في مشاجرة.- يذكر أسماء وبيانات أي شهود على الواقعة سواء من العاملين في المستشفى أو المرضى المتواجدين في المكان، ويوقعون كشهود على المذكرة الإدارية.- على إدارة المستشفى أن تكون متعاونة مع الطبيب المعتدى عليه، وإذا لم تكن كذلك (غير متعاونة) على كل أطباء المستشفى التضامن مع الطبيب المعتدى عليه حتى لا يجد صعوبة في تنفيذ هذه الخطوات.- يتم عمل المحضر في القسم باسم المستشفى وبواسطة أي ممثل لإدارة المستشفى.- إذا رفض قسم الشرطة عمل البلاغ، توجه فورا إلى النيابة ولابد من وجود محامي النقابة.- لا تقلق إذا قام المعتدی بعمل محضر مضاد بأن الطبيب هو المعتدي، فهی اتهامات كيدية معروفة ليس لها قيمة.- أولا وأخيرا تضامنك مع زميلك ضرورة لأنك يمكن أن تكون مكانه في أي وقت.وحذرت وزارة الصحة في بيان، المواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وطالبت مقدم الخدمة بالإبلاغ في حال تعرض للاعتداء، وقالت في بيان إن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن ٥ سنوات.