مقتل 54 جنديا في هجوم شمالي مالي

أعلنت السلطات المالية مقتل 54 شخصا بينهم 53 جنديا في هجوم إرهابي نفذه تنظيم القاعدة على موقع عسكري في شمال مالي.



وأعلن وزير الاتصال المالي، يايا سانغاري، أن الجيش عثر في إنديليمان، على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني.



وأعلن الجيش المالي أمس، الجمعة، مقتل 15 جنديًا ماليًا في هجوم إرهابي استهدف موقعًا عسكريًا في انديليمان بشمال البلاد.



وقبل نحو شهر؛ قتل أربعون جنديًا في هجومين إرهابيين جنوبي البلاد.



ونددت الحكومة المالية، في بيان، بالهجوم الإرهابي الذي خلّف قتلى وعددًا كبيرًا من الجرحى وأضرارًا مادية في صفوف قوات الدفاع والأمن الوطني، من دون أن تدلي بحصيلة محددة.

