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أخبار البلد

لتوريد جرارات جديدة.. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس شركة PRL الأمريكية للسكك الحديدية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:24 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة شركة PRL الأمريكية للسكك الحديدية Progress Rail Locomotives

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة التعاون بين وزارة النقل والشركة الأمريكية لتوريد جرارات سكة حديد جديدة وتحديث ورفع كفاءة الجرارات المتوفرة لدى الوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة السكك الحديدية على نحو يحقق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدم للمواطنين.
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