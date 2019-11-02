شاهد.. ميسي يسجل الهدف الأول لـ برشلونة في شباك ليفانتي .. فيديو

تقدم فريق برشلونة بالهدف الأول في شباك ليفانتي في المباراة المقامة حاليا على ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني .



وجاء الهدف الأول عن طريق نجم برشلونة الاول الارجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 38 من عمر اللقاء وذلك من ضربة جزاء .



جدير بالذكر ان برشلونة يحتل قمة جدول الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

