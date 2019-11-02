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رياضة

شاهد.. ميسي يسجل الهدف الأول لـ برشلونة في شباك ليفانتي .. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:46 م
ميسي
ميسي
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عبدالله هشام
تقدم فريق برشلونة بالهدف الأول في شباك ليفانتي في المباراة المقامة حاليا على ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني .

وجاء الهدف الأول عن طريق نجم برشلونة الاول الارجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 38 من عمر اللقاء وذلك من ضربة جزاء .

جدير بالذكر ان برشلونة يحتل قمة جدول الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.
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