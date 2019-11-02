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تعليم

وزيرا الأوقاف والتعليم يفتتحان دورة تدريب معلمي التربية الدينية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:54 م
وزيرى الوقاف و التعليم
وزيرى الوقاف و التعليم
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كريم ناصر
افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم، الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز الوعي الديني لدى الشباب والتعاون بين مؤسسات الدولة وتكاتف جهود المجتمع لتصحيح المفاهيم الدينية والارتقاء بمنظومة القيم المجتمعية.

وفي بداية كلمته وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشكر للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على التعاون البناء في مجال تدريب معلمي التربية الدينية الإسلامية خاصة في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الدولة المصرية والتي تتعاون مؤسساتها لتنفيذ وإنجاح منظومة التعليم الجديدة والتي تستهدف بناء شخصية الطالب المصري المعتز بدينه المتمسك بهويته المعايش لقضايا عصره المتقبل للآخر .

وأكد شوقي تقدير مؤسسات الدولة المصرية كلها ووزارة التربية والتعليم خاصة للدور الكبير الذي يقوم به معلمو مصر لرعاية الطلاب وبناء شخصياتهم السوية وتزويدهم بالمفاهيم الصحيحة وتدريبهم على المنهج العلمي في التفكير.

وثمن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة المصرية لمادة التربية الدينية لما لها من أثر واضح على بناء الإنسان، وقد بين سيادته أن رؤية الدولة المصرية تنطلق من الإيمان بأن الدين جزء من الحل للمشكلات المجتمعية وليس جزءًا من المشكلة، ووضح معاليه أن خطر الإلحاد لا يقل خطرًا عن خطر التطرف.

جدير بالذكر أن وزارتي التربية والتعليم والأوقاف قد اتفقتا على عقد دورة تدريبية شهرية لتدريب معلمي التربية الدينية الإسلامية داخل إطار خطة التدريب التي تقوم بها الوزارة مع مؤسسات عالمية لتنمية مهارات المعلم المصري، وتستمر الدورة الحالية حتى يوم الاثنين المقبل.
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