سارة الشامي تتألق بإطلالة كاجول

نشرت سارة الشامي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول ساحرة وجذابة.وظهرت سارة الشامي، بـ بدي أسود وبنطلون جينز، وكشفت الإطلالة عن رشاقتها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وحظاظة يد لإكمال إطلالتها.ومن الناحية الجمالية وضعت سارة الشامي، لمسات هادئة من الميكب الملائم لها بجانب أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها البني منسدلاً بطريقة جذابة.واليكم الصورة التى توضح تفاصيل إطلالتها...