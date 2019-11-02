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فن

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سر تواجد سمية الخشاب في إسبانيا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:28 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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أحمد إبراهيم
تساءل جمهور الفنانة سمية الخشاب عن رد فعلها بعد الحكم الصادر ضدها من محكة جنح الدقى بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

ولم يصدر رد فعل عن الفنانة سمية الخشاب وتبين تواجدها فى اسبانيا وتحديدا فى مدينة برشلونة لقضاء اجازة قصيرة الفنانة حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وذلك أثناء تواجدها هناك.

وظهرت سمية الخشاب فى الصورة أمام احدى المناطق الطبيعية الخلابة حيث ظهر فى الخلفية البحر.

كان قد أقام الفنان أحمد سعد جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب "مطلقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.
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