موجز السوشيال ميديا.. تعليق شوبير على مباراة ليفربول وأستون فيلا.. والجزيرة إلى مزبلة التاريخ يشعل تويتر

ببنطلون مقطع .. إنجى خطاب تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

هو ده الحب الحقيقى.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو| شاهد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.