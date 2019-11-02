ده أكيد عفريت ومش هروح الأوتيل ده تاني .. محمد رمضان يشعل السوشيال بصورة غريبة.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".



وعلَّق محمد رمضان على الصورة قائلا "الصورة دي لاقيتها على موبايلي والغريب اني فاكر في اليوم ده كنت لوحدي تمامًا ولو حد مصورها المفروض يبان في المرايا اللي قدامي؟! ده أكيد عفريت واحد مُصور او عفريت مُعجب بالحلاقة #ثقة_في_الله_مابخفش .. ومش هروح الأوتيل ده تاني".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



"ازاى - اسطورة"



وحصدت أغنية "السلطان" للفنان محمد رمضان 7 ملايين و222 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 26 أكتوبر الماضي 2019.



