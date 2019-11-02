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فن

هو ده الحب الحقيقى.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو| شاهد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:43 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".

وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلة " بنحب ياناس نكدب لو قلنا مابنحبش".

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

والله انت عسل - بحبك - كده يا رضوى

يذكر ان الاعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج " هى وبس" على قناة سى بى سى سفرة.


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