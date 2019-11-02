هو ده الحب الحقيقى.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو| شاهد

نشرت الاعلامية رضوى الشربينى فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".



وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلة " بنحب ياناس نكدب لو قلنا مابنحبش".



وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



والله انت عسل - بحبك - كده يا رضوى



يذكر ان الاعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج " هى وبس" على قناة سى بى سى سفرة.





