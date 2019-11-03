عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

أكد عاشور الأدهم لاعب سيراميكا كيلوباترا، أن الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب الفريق لإنقاذ حياة محمود شكري لاعب سيراميكا من الموت في مباراة النصر بالقسم الثاني.



وقال الأدهم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سعيد حمزة رفض نزول الطبيب رغم أن شكري ابتلع لسانه وكان على وشك الموت".



وواصل: "الحكم لم يكتف برفضه نزول الطبيب، بل إنه قرر طرده مرة أخرى".

