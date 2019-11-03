Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:43 ص
إنقاذ قائد سيراميكا
إنقاذ قائد سيراميكا من الموت
Advertisements
حسن العمدة
أكد عاشور الأدهم لاعب سيراميكا كيلوباترا، أن الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب الفريق لإنقاذ حياة محمود شكري لاعب سيراميكا من الموت في مباراة النصر بالقسم الثاني.

وقال الأدهم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سعيد حمزة رفض نزول الطبيب رغم أن شكري ابتلع لسانه وكان على وشك الموت".

وواصل: "الحكم لم يكتف برفضه نزول الطبيب، بل إنه قرر طرده مرة أخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

‎طبيب سيراميكا كليوباترا ينقذ حياة لاعب قبل بلع لسانه .. صور

"بلع لسانه" .. هاني حتحوت يشن هجوما على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا لطرده الطبيب

شاهد.. لحظة إنقاذ لاعب سيراميكا كليوباترا من بلع لسانه

دوري القاهرة والصعيد.. دكتور ينقذ لاعبا من الموت.. ومدرب يعلم موعد المباراة بالهاتف

شاهد .. لحظة إنقاذ لاعب سيراميكا كليوباترا من الموت

حسنى كان هيموت.. أحمد موسى يهاجم حكما مصريا على الهواء.. شاهد

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: الجماهير تعود إلى مباريات الدوري فى هذا الموعد

تعليق مثير من أحمد شوبير على مبارة ليفربول وأستون فيلا.. شاهد

قالت لى هاوريك.. عميد حقوق طنطا يروي تفاصيل طرد فتاة من المدرج ورمي هاتفها

مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل

كيف ترى رسول الله في المنام .. فيديو

كيف تغتسل من الجنابة .. الإفتاء: هذان ركنان لا يصح الغسل إلا بهما .. فيديو

Advertisements

شاهد.. ماذا فعل محمد صلاح مع تريزيجيه عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وليفربول

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

محمد صلاح يتعرض لهجوم حاد بسبب صورة.. كهربا يشعل أزمة بين الزمالك والأهلي في الكورة مع ملك

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويفوز 2-1 بعد خروج محمد صلاح |فيديو

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

اخبار الزمالك اليوم .. كهربا يعلن التحدي .. زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور من ألمانيا .. وحارس جديد ينضم للفريق

حارس مرمى جديد ينضم إلى صفوف الزمالك.. تعرف عليه

تعليق مثير من أحمد شوبير على مبارة ليفربول وأستون فيلا.. شاهد

الدوري الإنجليزي.. مفاجأة بشأن استبدال محمد صلاح أمام استون فيلا.. شاهد

الدوري الإنجليزي.. أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول الدراماتيكى على أستون فيلا

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن اختيار مدرب منتخب مصر الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغنياء بريطانيا يهددون بالفرار حال فوز حكومة كوربين.. لهذه الأسباب

بسيجارة في فمها.. خليجية تثير الجدل بفيديو الجوكر في الرياض

مدحت صالح يختتم ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية .. صور