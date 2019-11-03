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رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بملعب رادس

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:01 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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عبد الحكيم ابو علم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي لم يتلق خطابا رسميا إلى الآن بشأن ملعب مباراة النجم الساحلي التي تقام يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتشرت تقارير خلال الفترة الأخيرة عن تحديد ملعب رادس لاستضافة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في تونس.

ويخوض فريق الأهلي معسكرا مغلقا في الإمارات لمدة أسبوع، ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي حددها الجهاز الفني خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز، ويؤدي الفريق تدريباته على ملعب نادي شباب الأهلي دبي.

وحرص سيد عبد الحفيظ على توجيه الشكر لإدارة ومسئولي نادي شباب أهلي دبي على استقبال الفريق وتذليل أي صعاب في طريق تحضيرات الأهلي خلال معسكره الذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل.
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