أول تعليق من رضا عبدالعال على ستائر فايلر فى الأهلي

علق رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق على بدء تنفيذ النادي الأهلي عمل ستائر حول ملعب مختار التتش بناءا على طلب المدير الفني السويسري رينيه فايلر.



قال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ستائر فاير فى ملعب التتش بدعة جديدة من المدرب السويسري ولم نشاهدها فى ملاعب أوروبا.



أضاف: فايلر بعدما كسب الزمالك وعدة أندية في الدوري طالب إدارة النادي الأهلي بعمل ستائر لأول مرة نراها فى تاريخ كرة القدم من أجل عدم مشاهدة الجماهير التدريبات للاعبي الشياطين الحمر.



تابع : لسه فى مباريات فى إفريقيا قوية ولم يواجهها الأهلي بعد مشيرا إلى أنه من الأولى لمدرب الشياطين الحمر إقامة التدريبات للاعبين فى الصباح الباكر لضمان عدم متابعة الجماهير للمران.



شدد على أن التدريبات من غير وجود الجماهير لا يكون لها طعم ولا تمنح اللاعبين أية حافز للتألق والظهور بشكل جيد وستائر فايلر لن تساهم فى خلق نوع من التنافس بين كافة العناصر داخل ملعب مختار التتش.



أوضح أن عمل ستائر فى الملاعب يكون خشية الأعاصير والهواء الشديد الذي يخشى معه على اللاعبين مشددا على أن الأمر يمكنه أن يتم تفعيله فى ملعب مثل الجونة فى المدن الساحلية.