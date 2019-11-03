Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من رضا عبدالعال على ستائر فايلر فى الأهلي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:46 م
السويسرى رينيه فايلر
السويسرى رينيه فايلر
Advertisements
يسرى غازى
علق رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق على بدء تنفيذ النادي الأهلي عمل ستائر حول ملعب مختار التتش بناءا على طلب المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

قال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ستائر فاير فى ملعب التتش بدعة جديدة من المدرب السويسري ولم نشاهدها فى ملاعب أوروبا.

أضاف: فايلر بعدما كسب الزمالك وعدة أندية في الدوري طالب إدارة النادي الأهلي بعمل ستائر لأول مرة نراها فى تاريخ كرة القدم من أجل عدم مشاهدة الجماهير التدريبات للاعبي الشياطين الحمر.

تابع : لسه فى مباريات فى إفريقيا قوية ولم يواجهها الأهلي بعد مشيرا إلى أنه من الأولى لمدرب الشياطين الحمر إقامة التدريبات للاعبين فى الصباح الباكر لضمان عدم متابعة الجماهير للمران.

شدد على أن التدريبات من غير وجود الجماهير لا يكون لها طعم ولا تمنح اللاعبين أية حافز للتألق والظهور بشكل جيد وستائر فايلر لن تساهم فى خلق نوع من التنافس بين كافة العناصر داخل ملعب مختار التتش.

أوضح أن عمل ستائر فى الملاعب يكون خشية الأعاصير والهواء الشديد الذي يخشى معه على اللاعبين مشددا على أن الأمر يمكنه أن يتم تفعيله فى ملعب مثل الجونة فى المدن الساحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي الجديد .. جلسة خاصة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي

مواجهة الأهلي وكانو سبورت.. 5 صدمات تواجه فايلر في أول ظهور رسمي

شاهد.. لأول مرة زوجة فايلر في مران الأهلي تخطف الأضواء

رضا عبد العال عن مستوى فايلر الأهلي: لم تظهر بصماته بعد

رضا عبدالعال: ميتشو فى النازل .. فايلر لم تظهر بصماته والبدري جاي يضحك علينا

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

فيديوجراف | فوائد شرب الماء بالليمون صباحا

كلمتان تجلبان لك الرزق صباحًا.. تعرف عليهما

شئ لا يصدقه عقل.. العثور على سيارة كورفيت مسروقة من 40 عاما

كلوب: ليفربول تفوق على أستون فيلا بالحظ

فشل إدارى ذريع فى المقاصة.. أيمن حفنى خارج الحسابات حتى نهاية الموسم

بـ الباروكة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها.. والجمهور: شعرك أحلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مودرن وشيك.. 10 أفكار لتنسيق غرفة المعيشة

تحف وهدايا من الملح البلوري.. فنانو سيوة يبدعون في صناعة المشغولات الملحية

بـ فستان قصير.. دنيا عبد العزيز بإطلالة صادمة فى عيد ميلادها