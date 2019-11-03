دخلها أعلى من أرباح أكبر 5 شركات عالمية.. كل ما تريد معرفته عن أرامكو السعودية

تعتبر أرامكو السعودية أكبر شركة في المملكة والشرق الأوسط وفي العالم من حيث القيمة السوقية، وفقا للاحصاءات المسجلة في 2016، إذ قدرت بنحو 7 تريليونات دولار عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة "فاينانشال تايمز".



ورجحت مجلة "إكسبلوريشن" القيمة السوقية لعملاق صناعة النفط السعودية في عام 2015 بنحو 10 تريليونات دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018 أي ما يعادل أرباح شركة "أبل" و"جوجل" و"إكسون موبيل" مجتمعة.



وأكدت وكالة بلومبرج ذلك وفقا لما نشرته عن الأرباح للشركات المذكورة خلال عام لأول مرة في تاريخ "أرامكو" استنادًا على بيان "موديز" للتصنيف الائتماني.



أرامكو تحطم الأرقام القياسية

أعلنت عملاق صناعة النفط في السعودية والعالم "أرامكو" عن تحقيقها أرقامًا تعدُّ الأولى في تاريخها، خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018.



دخل الشركة

وبلغ صافي دخل الشركة في 2019 نحو 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار في العام السابق، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار، و38 مليار دولار للتدفقات النقدية مقارنةً بـ35.6 مليار دولار، فيما سجل الإنفاق الرأسمالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار، ما يجعلها أعلى من أرباح منافساتها الامريكية "إيكسون موبيل" و"شل" و"بي بي" و"توتال" و"شيفرون" مجتمعة.



ثاني أكبر أسطول ناقلات

تمتلك شركة أرامكو وتشغل ثاني أكبر أسطول ناقلات في العالم لشحن النفط الخام والنفط المكرر والغاز إلى مختلف البلدان العالم، لذلك أنشأت شركة تابعة مملوكة بالكامل لها لنقل النفط ومشتقاته تحت اسم "فيلا" البحرية العالمية المحدودة، للتعامل مع الشحن إلى كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.



ثاني أكبر احتياطي نفط

تشرف الشركة على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم، وخلال السنوات السابقة قامت بضخ حوالي 10 ملايين برميل يوميًا، ما جعلها إحدى أكبر الشركات في العالم، وتم تقدير إيراداتها عام 2018 بـ 388 مليار دولار (352 مليار يورو)، بمتوسط مليار دولار يوميًا.







