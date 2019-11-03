Oppo تطلق سماعات Enco Q1 اللاسلكية ..صور

كشفت شركة أوبو الصينية عن سماعة لاسلكية جديدة بميزة عزل الضوضاء والصوت، والتى تأتى بسعر منافس جدًا، بعدما تم طرح فى الهند مقابل سعر 990 روبية هندية، ما يعادل 250 جنيهًا مصريًا.



وبحسب جى إس إم آرينا الهندى، تعمل سماعة Enco Q1 بتقنية إتصال بلوتوث 5.0، والتى يصل مدى إتصالها بالهاتف مسافة 10 أمتار.



وتحتوى سماعة Enco Q1 على بطارية سعة 160 ميللى أمبير، حيث يمكنها الصمود مدة 22 ساعة من العمل المستمر، والبقاء على وضع الإستعداد لمدة 300 ساعة.



وفى حالة الإستماع للموسيقى لمدة 15 ساعة إذا كنت على مستوى صوت منخفض، أما إذا كنت تستمع على أقصى مستوى للصوت ستكون المدة أقصاها 5 ساعات.