شباب الأهلي يفوز على أسوان برباعية نظيفة في دوري الجمهورية

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ فوزًا كبيرًا على ضيفه أسوان، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة من دوري الجمهورية.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.



الدفاع: مصطفى إلياس – فارس طارق – عادل زينهم “دودو” – إبراهيم السيد.



الوسط: عبدالرحمن أشرف “مانو” – السيد محمود – محمد فخري – فهد جمعة – محمد شكري.



الهجوم: محمد أحمد “بيسو”.



وفي الشوط الثاني شارك أحمد السيد بدلًا من مانو، وصالح نصر بدلًا من بيسو، وعبد الرحمن علاء “سنجاب” بدلًا من إبراهيم السيد.



افتتح محمد شكري التسجيل للأهلي في الدقيقة الثامنة بعد متابعته لكرة عرضية، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وسجل محمد فخري الهدف الثالث من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة ٦١، قبل أن يسجل شكري ثالث أهدافه والرابع للأهلي في الدقيقة ٨٧، من تسديدة صاروخية بعد هجمة رائعة للاعبي الأهلي.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٦ نقطة ليواصل تربعه منفردًا على صدارة الترتيب، حيث فاز هذا الموسم في ٨ مباريات، وتعادل في مباراتين، ولم يتلق أي هزيمة.



الأهلي تعادل مع سموحة ١ – ١، وفاز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، وتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، ثم فاز على طنطا ٥ – ١، وعلى المصري ٧ – ٣، وعلى دجلة ٣ – ٢، وعلى أسوان ٤ – صفر، مسجلًا ٣٠ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٠ أهداف.



ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.



