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منوعات

رسميا.. ظهور أول صور لـ Motorola razr 2019.. بـ شاشة قابلة للطي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:20 م
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن التسريبات كانت مؤكدة، بعدما كشفت شركة موتورولا الصينية عن أول صور دعائية رسمية لتحفتها المنتظرة razr 2019، والذى يحتوى على شاشة قابلة للطى، ستؤهله لمواجهة منافسيه فى سامسونح وهواوى وشاومى.

وللوهلة الأولى ستجد أن التصميم مستوحى من الهاتف الأيقونى Razr V3 الذى صدر فى عام 2004 لموتورولا، ويحتوى razr 2019 على شاشة قياس 6.2 بوصة قابلة للطى، بها نوتش فى المنتصف به الكاميرا وقارئ بصمة العين.

ومن المتوقع أن يحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.

وسيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف فى حدث ضخم للشركة الصينية فى 123 نوفمبر الجارى.
رسميا.. ظهور أول صور لـ Motorola razr 2019.. بـ شاشة قابلة للطي
رسميا.. ظهور أول صور لـ Motorola razr 2019.. بـ شاشة قابلة للطي
رسميا.. ظهور أول صور لـ Motorola razr 2019.. بـ شاشة قابلة للطي
رسميا.. ظهور أول صور لـ Motorola razr 2019.. بـ شاشة قابلة للطي
رسميا.. ظهور أول صور لـ Motorola razr 2019.. بـ شاشة قابلة للطي
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