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منوعات

اختبار لتلافي العيوب.. ظهور أول صورة مسربة لـ Motorola Razr 2019 .. شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:45 م
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن شركة موتورولا الصينية بدأت فى اختبار هاتفها الأيقونى الجديد الذى يأتى بأول شاشة قابلة للطى، والذى يحمل اسم Motorola Razr 2019.

وظهر Motorola Razr 2019 فى يد أحد الأشخاص وهو يستخدمه فى الشارع، تحسبًا لتلافى أى مشكلات قد تظهر قبل الإطلاق الرسمي فى 13 نوفمبر الجارى.

يذكر أن التصميم مستوحى من الهاتف الأيقونى Razr V3 الذى صدر فى عام 2004 لموتورولا، ويحتوى razr 2019 على شاشة قياس 6.2 بوصة قابلة للطى، بها نوتش فى المنتصف به الكاميرا وقارئ بصمة العين.

ومن المتوقع أن يحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.

اختبار لتلافي العيوب.. ظهور أول صورة مسربة لـ Motorola Razr 2019 .. شاهد
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