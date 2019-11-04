البحث العلمي والتكنولوجيا تعلن عن برنامج الصيف للعلماء الشباب

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج الصيف للعلماء الشباب ، وذلك فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، ينظم البرنامج المعهد فى مقره بمدينة لاكسينبرج بالنمسا لمدة 3 شهور من يونيو إلى أغسطس من كل عام.



ويستهدف البرنامج طلبة الدكتوراه (حوالى 2 سنة قبل الحصول على درجة الدكتوراه) الذين يعملون فى مجال بحثى وعلمى متوافق مع البحوث الجارية في المعهد، ولديهم الرغبة فى استكشاف آثار عملهم على صانعى القرار. سيعمل المشاركون تحت الإشراف المباشر لعلماء من ذوى الخبرة فى المعهد فى بيئة بحثية فريدة متعددة التخصصات.



واوضحت الأكاديمية أن مجالات البحث هي:



Air Quality and Greenhouse Gases



Advanced Systems Analysis



Ecosystem Services and Management



Energy



Evolution and Ecology



Risk and Resilience



Transitions to New Technologies



Water



World Population



وأشارت إلى أنه سيقوم المعهد بتحمل النفقات الكاملة لباحث مصرى -إذا تم قبوله- طبقا لجودة البيانات والمواد المقدمة فى طلب الالتحاق ومدى توافق المجال البحثى مع برامج المعهد المختلفة، وذلك بناءً على اتفاق تعاون بين الأكاديمية والمعهد، وعلى الباحثين المقيمين فى ألمانيا التقدم حيث توجد فرصة لقيام الجانب الألمانى بتمويل اشتراكهم.