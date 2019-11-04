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رياضة

أحمد شوبير يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح ويطالب الجماهير بهذا الأمر.. شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:55 ص
احمد شوبير و محمد
احمد شوبير و محمد صلاح
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مصطفى كرم
طالب الإعلامي أحمد شوبير، الجماهير المصرية بمساندة ودعم لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لتعرضه لهجوم من بعض رواد السوشيال ميديا بالفترة الماضية.

وغرد أحمد شوبير عبر تويتر قائلا: "‏محمد صلاح واجهة مصرية رياضية عالمية مشرقة، ممكن نختلف معاه في المواقف لكن مانختلفش أبدََا على قيمته، وعلينا دايمََا إننا نديه قدره بالشكل اللي يليق به".

ولقيت تغريدة احمد شوبير ردود واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات بين: "‏‎يا كابتن صلاح مستواه قل اوى ولازم يفوق لنفسه ويلعب الكوره بس لازم يفهم البسمة إلى بيرسمها على وجه كل مصرى قيمتها ايه" و" ‏‎هو عمل ايه عشان تختلف معاه فى المواقف طول عمره ساكت وهم الي بيعملوا معاه المواقف".
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