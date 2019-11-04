أخبار الرياضة ليلا.. صدمة جديدة للزمالك بسبب نادي القرن .. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ مرتضى منصور

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
صدمة.. مصطفى فهمي: على الزمالك أن ينسى لقب نادي القرن السابق
علق مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق على اعتراضات مسئولي الزمالك بعد مرور 20 عاما على منح الأهلي لقب نادي القرن.
عمر السومة لـ مرتضى منصور: أهلي جدة لن يهبط للدرجة الثانية مع جروس.. فيديو
وجه عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي ومنتخب سوريا رسالة قوية للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، بشأن جروس المدير الفني للفريق.
تصريح ناري للسكرتير العام السابق للكاف عن المخطئ في أزمة الزمالك وجينيراسيون
كشف مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي السابق لكرة القدم "كاف" عن رأيه في أزمة مباراة الزمالك مع جينيراسيون السنغالي في مباراة الاياب لدور الـ23 لدوري ابطال افريقيا.
كارثة للكرة الأفريقية .. تصريحات صادمة لـ مصطفى مراد فهمي عن مونديال الأندية
كشف مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، عن رأيه في خوض بطولة كأس العالم للاندية كل أربعة سنوات.
مصطفى مراد فهمي: الكاف ينهار وعلى الجميع إدراك خطورة الموقف
وصف مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، الأزمات التي تحدث داخل الاتحاد الافريقي "بالانهيار"
مصطفي مراد فهمي: لن يستطيع أحد نقل مقر الكاف
وصف مصطفي مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، نقل مقر الكاف "بالفزاعة" ، هل سوف يستطيعوا جمع موافقة أكثر من 3/4 الأصوات.
محمود طاهر لرئاسة الجبلاية.. السكرتير العام السابق للكاف يكشف كواليس اختيار مدرب المنتخب
كشف مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للكاف عن كواليس حديثه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
صدمة.. مصطفى فهمي: على الزمالك أن ينسى لقب نادي القرن السابق
علق مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق على اعتراضات مسئولي الزمالك بعد مرور 20 عاما على منح الأهلي لقب نادي القرن.
عمر السومة لـ مرتضى منصور: أهلي جدة لن يهبط للدرجة الثانية مع جروس.. فيديو
وجه عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي ومنتخب سوريا رسالة قوية للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، بشأن جروس المدير الفني للفريق.
تصريح ناري للسكرتير العام السابق للكاف عن المخطئ في أزمة الزمالك وجينيراسيون
كشف مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي السابق لكرة القدم "كاف" عن رأيه في أزمة مباراة الزمالك مع جينيراسيون السنغالي في مباراة الاياب لدور الـ23 لدوري ابطال افريقيا.
كارثة للكرة الأفريقية .. تصريحات صادمة لـ مصطفى مراد فهمي عن مونديال الأندية
كشف مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، عن رأيه في خوض بطولة كأس العالم للاندية كل أربعة سنوات.
مصطفى مراد فهمي: الكاف ينهار وعلى الجميع إدراك خطورة الموقف
وصف مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، الأزمات التي تحدث داخل الاتحاد الافريقي "بالانهيار"
مصطفي مراد فهمي: لن يستطيع أحد نقل مقر الكاف
وصف مصطفي مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، نقل مقر الكاف "بالفزاعة" ، هل سوف يستطيعوا جمع موافقة أكثر من 3/4 الأصوات.
محمود طاهر لرئاسة الجبلاية.. السكرتير العام السابق للكاف يكشف كواليس اختيار مدرب المنتخب
كشف مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للكاف عن كواليس حديثه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.