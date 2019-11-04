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توك شو

حكاية «أمانة وشرف».. سائق تاكسي يعيد 50 ألف جنيه فقدت من راكب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
سائق التاكسي حسين
سائق التاكسي حسين فتحى
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آيات أحمد
روى سائق التاكسي حسين فتحي، تفاصيل إعادته مبلغ 50 ألف جنيه فُقدت من راكب، قائلًا، إنه ركب معه أحد الأشخاص ووصله لبنك القاهرة، وبعد انتهاء التوصيلة فوجئ بوجود شنطة تخص الراكب وتحتوي على مبلغ من المال.

وأضاف سائق التاكسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أنه رجع مرة أخرى للبنك ودخل بحثاُ عن الشخص ولكن المودعين في البنك أكدوا أن "الشخص خرج مسرعًا من البنك فور اكتشافه فقدانه للشنطة لكي يبحث عني".

وتابع سائق التاكسي، أنه ترك بياناته لمسئول الأمن بالبنك أملًا في عودة الرجل مرة أخرى، لكي يتواصل معه، مؤكدًا أنه بعد خروجه من البنك بفترة بسيطة جدًا اتصل صاحب الشنطة به لكي يقابله ويسترد أمواله.

وأوضح أنه رفض أن يأخذ أي مبلغ مقابل أمانته، بالرغم من أن صاحب الشنطة عرض عليه أن يأخذ كل ما يريد.
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