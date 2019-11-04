سلطة مطلقة.. قوات إيران تنتشر في العراق وتفتش المواطنين في بلدهم..فيديو

كشف متظاهرون عراقيون عن مدى استفحال وتوغل النفوذ الإيراني في العراق، الذي كان من بين لأسباب الكبرى لاندلاع التظاهرات في البلاد إلى جانب تردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد.





وقال متظاهر لقناة دجلة العراقية، إن القوات الإيرانية تنتشر في كربلاء أثناء مسيرات الأربعين، وبلغ بها الأمر أن توقف المواطنين العراقيين وتسألهم عن أماكن توجههم في بلدهم.





واستنكر المواطن العراقي اعتماد حكومة بلاده بالكامل على الخطط الأمنية لجنرالات إيران في تأمين مسيرات الأربعين فوق الأراضي العراقية.





وكشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن زيارة سرية للجنرال الإيراني الأخطر، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى بغداد.





وقالت الوكالة نقلا عن مصدرين مطلعين إنه في مطلع أكتوبر الماضي، وتحديدا بعد يوم من انطلاق التظاهرات في العراق، استقل سليماني طائرة مروحية إلى المنطقة الخضراء مشددة الحراسة وسط العاصمة، حيث فوجئ كبار المسئولين الأمنيين بترأس سليماني لاجتماع أمني بشأن التظاهرات، بدلا من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي كان من المقرر أن يعقد الاجتماع.





وقال وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي لوكالة "إرنا" إن لجنة مراسم الاربعين الموجودة في العراق والحكومة العراقية واللواء قاسم سليماني ساهموا بشكل كبير في تأمين مراسم الزيارة.





واندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين عراقيين وقوات الأمن أمام القنصلية الإيرانية بمحافظة كربلاء العراقية، وذلك بعدما حاول المتظاهرون اقتحام القنصلية تنديدًا بالتدخل الإيراني في الشئون الداخلية للعراق.





ووضع المتظاهرون العلم العراقي على جدار القنصلية بعد محاصرتها، وطالبوا بطرد بعثتها الدبلوماسية من البلاد.





ويأتي ذلك امتدادًا لرفض الشارع العراقي للتدخل الإيراني في شئون بلادهم، بعدما عبروا عن ذلك في عدة مناسبات كان آخرها إزالة اسم مرشد إيران السابق، روح الله الخميني، من شارع في محافظة النجف، وتغيير اسم الشارع إلى "شهداء ثورة تشرين".





وخلال الاحتجاجات، سقط نحو 260 قتيلا وأصيب نحو 12 ألفا، بحسب إحصاءات مفوضية حقوق الإنسان في العراق.







